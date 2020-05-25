Продажи алкоголя резко снизились в Забайкалье

Реализация алкогольной продукции значительно снизилась в Забайкальском крае в апреле из-за введенных ограничений на продажу спиртного на фоне распространения коронавируса, сообщила пресс-служба регионального правительства.

По данным региональной службы по тарифам (РСТ), в апреле на территории региона реализовано более 5,4 миллиона литров алкогольной продукции. Это почти на 1,2 миллиона меньше, чем в апреле 2019 года.

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По словам, руководителя краевого РСТ Елены Морозовой, снижение объема продаж произошло в результате введения ограничительных мер по розничной продаже алкогольной продукции в связи с введением режима повышенной готовности на территории Забайкальского края.

С начала мая также вступил в силу закон о запрете продажи алкоголя в объектах общественного питания, расположенных в многоквартирных домах. Он запрещает реализацию спиртного в организациях общественного питания, расположенных в многоквартирных жилых домах и на прилегающих территориях, если площадь зала обслуживания составляет менее 20 квадратных метров.