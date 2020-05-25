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Полицейский в Бурятии стал виновником смертельного ДТП

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Сотрудник уголовного розыска в Бурятии в апреле на служебном автомобиле попал в ДТП. В аварии погиб пассажир, находившийся рядом с полицейским, сообщило регионального СУ СК России.

По версии следствия, 11 апреля около 23.00 по местному времени (18.00 мск) 23-летний сотрудник уголовного розыска ОМВД России по Селенгинскому району, управляя служебным автомобилем марки LADA GRANTA, двигаясь по проезжей части в городе Гусиноозерск, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с другим авто.

В результате ДТП 28-летний пассажир, находившийся в служебной машине рядом с полицейским, вылетел из салона через разбившееся боковое стекло и от полученных повреждений скончался на месте.

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Республиканское СК возбудило уголовное дело в отношении сотрудника уголовного розыска местного отдела полиции, по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека). Максимальная санкция по этой статье предусматривает до пяти лет лишения свободы.

По уголовному делу назначены необходимые криминалистические, медицинские, автотехническая и генотипоскопическая экспертизы. Проводится весь комплекс других следственных действий, направленных на установление полной картины происшествия и сбор доказательственной базы.

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