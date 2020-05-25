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Раскрыта судьба санаториев Алтая после 1 июня

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © администрация Алтайского края

Санатории Алтайского края не вернутся к работе после 1 июня, до которого сейчас действует запрет губернатора на приостановку деятельности, сообщила журналистам глава краевого Роспотребнадзора Ульяна Калинина.

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Она отметила, что это связано со сложной эпидемиологической ситуацией в крае. Так за последние сутки оперштаб сообщил о 81 новом заболевшем – это новый «рекорд» по суточному приросту больных коронавирусом в регионе. Общее число заболевших выросло до 1406, из них 639 выздоровели. Главный санитарный врач подчеркнула, что речи об открытии санаториев пока не идет.

«Если в течение недели будет сохраняться динамика к снижению заболеваемости, санаторно-курортная отрасль приступит к работе на третьем этапе (снятия) ограничительных мероприятий. <...> Речи не идет о стабилизации, 1 июня решение [об открытии санаториев] принято не будет», – цитирует Калинину ТАСС.

В частности, сейчас в регионе не принимает отдыхающих город-курорт Белокуриха, руководство санаториев которого ранее сообщало журналистам, что с нетерпением ждет снятия ограничений 1 июня. Ежегодно здесь отдыхает порядка 200 тысяч человек со всей страны.

Пока не сообщалось и о решении открыть турбазы или продлить запрет на их работу в соседней Республике Алтай, куда сейчас стремятся туристы со всей страны из-за невозможности выехать за границу. Здесь глава региона Олег Хорохордин также сообщал, что решение будет приниматься с учетом складывающейся эпидобстановки.

В регионе сейчас подтверждены 104 случая болезни, из которых 49 уже выздоровели. О тяжелых случаях течения вируса не сообщалось. При этом республика перешла на первый этап снятия ограничений – жителям разрешили тренироваться на открытых стадионах при условии совместных занятий не более двух человек и расстояния между ними не менее пяти метров.



Тема: Распространение коронавируса
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