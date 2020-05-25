Следователи проверят вечеринку в клубе Красноярска в период изоляции

Следователи проверят данные о проведении вечеринки в ночном клубе Красноярска в период самоизоляции, сообщает СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

Следственные органы организовали уголовно-процессуальную проверку по факту проведения вечеринки в Красноярске в ночном клубе в период самоизоляции, по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 236 УК РФ (нарушении санитарно-эпидемиологических правил).

«Будет дана оценка действиям должностных лиц, ответственных за соблюдение жителями Красноярска режима самоизоляции. За нарушение самоизоляции предусмотрена административная, а при определенных обстоятельствах и уголовная ответственность», — говорится в сообщении.

В Новосибирске следователи проверяют похожую вечеринку, которая состоялась на улице в центре города.