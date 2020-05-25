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Российская учительница совратила школьника

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: hbaldo / Attribution-NoDerivs License

Кировский районный суд Астрахани признал виновной учительницу школы №32 в совращении ученика, сообщается на сайте областного СУСК России.

«Местной жительнице назначено наказание в виде двух лет и шести месяцев лишения свободы условно с лишением права заниматься преподавательской деятельностью сроком на пять лет», — говорится в сообщении.

Следователи выяснили, что с ноября 2019 года по февраль 2020 года учительница вступала в половую связь с подростком. После того как об этом появилось сообщение в СМИ, правоохранительные органы организовали проверку.

По ее итогам было возбуждено дело о половом сношении с лицом, не достигшим 16 лет, а также развратных действиях (часть 1 статьи 134, часть 1 статьи 135 УК РФ). Сразу после огласки педагог уволилась из учебного заведения.

В феврале 2020 года в соцсетях появилось видео, на котором учительница школы №32 целуется с девятиклассником прямо в классе. Ролик был снят учениками через приоткрытую дверь.

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