Резкое похолодание придет в Новосибирск

Ливни, град, грозы и похолодание придет в Новосибирск, в конце недели возможны заморозки, сообщил Sibnet.ru пресс-секретарь Западно-Сибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин.

«Характер погоды меняется. Ожидаются ливневые дожди, местами сильные. Возможен град, шквалистый ветер до 25 метров в секунду 26 и 27 мая. Температурный фон неоднороден. Температура воздуха 26 мая составит 28-33 градусов тепла», — сказал Ягудин.

27 мая будет резкое похолодание до 4-9 градусов ночью, днем до 14-19 градусов тепла. Вторжение холодного воздуха с севера 28 мая приведет к вероятности ночных заморозков. Днем температура воздуха будет не выше 15-20 градусов.