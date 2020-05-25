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Резкое похолодание придет в Новосибирск

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Sibnet.ru

Ливни, град, грозы и похолодание придет в Новосибирск, в конце недели возможны заморозки, сообщил Sibnet.ru пресс-секретарь Западно-Сибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин.

«Характер погоды меняется. Ожидаются ливневые дожди, местами сильные. Возможен град, шквалистый ветер до 25 метров в секунду 26 и 27 мая. Температурный фон неоднороден. Температура воздуха 26 мая составит 28-33 градусов тепла», — сказал Ягудин.

27 мая будет резкое похолодание до 4-9 градусов ночью, днем до 14-19 градусов тепла. Вторжение холодного воздуха с севера 28 мая приведет к вероятности ночных заморозков. Днем температура воздуха будет не выше 15-20 градусов.

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suportar

А реально сколько? Те 10%, которые пока нищебродами не стали?

Иркут 69

ВЦИОМ.... гомерический хохот 😀

Lava Lava

Российское посольство России в США? Естественно боится) Думаешь им хочется обратно в Россию?) ....Кстати...

Uynachalnica

Запретить Блумберг в России и всех корреспондентов к нон грате! Это же надо так историю искажать! Поправку...

Pass-Tor

Ути-Пути! Прявдю ряссказяли - а, вовочка - обиделись-с!))