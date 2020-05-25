Коронавирусом за сутки заразились 8946 россиян

Медики выявили за последние сутки 8946 случаев коронавируса в России, говорится в сообщении федерального штаба по борьбе с инфекцией.

Общее число заболевших россиян составило 353 427 человек. За сутки выписаны из больниц 5499 человек, число выздоровевших пациентов по стране в целом увеличилось до 118 798 человек, отмечается в сообщении.

Новые случаи заражения COVID-19 за минувшие сутки зарегистрированы в 83 регионах страны. Больше всего новых инфицированных в Москве (2560), Московской области (831) и Санкт-Петербурге (374).

Количество смертей от коронавируса за сутки составило 92, это стало минимальным показателем с 18 мая. Накануне жертвами инфекции стали 153 человека, что являлось максимальным показателем с начала пандемии.