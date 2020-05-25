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Коронавирусом за сутки заразились 8946 россиян

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба Министерства здравоохранения Новосибирской области

Медики выявили за последние сутки 8946 случаев коронавируса в России, говорится в сообщении федерального штаба по борьбе с инфекцией.

Общее число заболевших россиян составило 353 427 человек. За сутки выписаны из больниц 5499 человек, число выздоровевших пациентов по стране в целом увеличилось до 118 798 человек, отмечается в сообщении.

Новые случаи заражения COVID-19 за минувшие сутки зарегистрированы в 83 регионах страны. Больше всего новых инфицированных в Москве (2560), Московской области (831) и Санкт-Петербурге (374).

Количество смертей от коронавируса за сутки составило 92, это стало минимальным показателем с 18 мая. Накануне жертвами инфекции стали 153 человека, что являлось максимальным показателем с начала пандемии.

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Топ комментариев

suportar

А реально сколько? Те 10%, которые пока нищебродами не стали?

Иркут 69

ВЦИОМ.... гомерический хохот 😀

Lava Lava

Российское посольство России в США? Естественно боится) Думаешь им хочется обратно в Россию?) ....Кстати...

Uynachalnica

Запретить Блумберг в России и всех корреспондентов к нон грате! Это же надо так историю искажать! Поправку...

Pass-Tor

Ути-Пути! Прявдю ряссказяли - а, вовочка - обиделись-с!))