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Создатель «Джона Уика» рассказал о судьбе франшизы

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из фильма

Сценарист боевиков про Джона Уика Дерек Колстад рассказал о будущем франшизы, где главную роль исполняет актер Киану Ривз.

«Я не знаю пока на сколько продолжений еще нас хватит, но думаю, что план сейчас заключается в том, чтобы остановиться на четвертом или в крайнем случае пятом фильме», сказал Дерек Колстад в интервью порталу ComicBook.

Сценарист отметил, что большпая популярность «Джона Уика» — это заслуга Киану Ривза. За всю актерскую карьеру у него было довольно мало сиквелов, но Уике он усмотрел нечто особенное, что-то очень важное и зацепившее его.

Сейчас идет работа над четвертой частью боевика. Планируется, что четвертый «Джон Уик» выйдет 27 мая 2022 года.


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