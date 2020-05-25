Создатель «Джона Уика» рассказал о судьбе франшизы

Фото: © кадр из фильма
Сценарист боевиков про Джона Уика Дерек Колстад рассказал о
будущем франшизы, где главную роль исполняет актер Киану Ривз.
«Я не знаю пока на сколько продолжений еще нас хватит, но думаю, что план сейчас заключается в том, чтобы остановиться на четвертом или в крайнем случае пятом фильме», сказал Дерек Колстад в интервью порталу ComicBook.
Сценарист отметил, что большпая популярность «Джона Уика» —
это заслуга Киану Ривза. За всю актерскую карьеру у него было довольно мало
сиквелов, но Уике он усмотрел нечто особенное, что-то очень важное и зацепившее
его.
Сейчас идет работа над четвертой частью боевика.
Планируется, что четвертый «Джон Уик» выйдет 27 мая 2022 года.