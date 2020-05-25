Огонь от горящих свалок перекинулся на леса Забайкалья

Горящие свалки в Забайкалье стали причиной возникновения 100 лесных и техногенных пожаров. Чиновникам грозят многотысячные штрафы, сообщила пресс-служба регионального правительства.
«За прошедшую неделю произошло 242 пожара. Обращаю внимание глав муниципальных образований, что более 100 из них – это горение мусора, в том числе и на несанкционированных свалках. Отсюда все лесные и техногенные пожары возникают», — сообщил вице-премьер краевого правительства Андрей Гурулев.
По его словам, сейчас специалисты МЧС составляются протоколы со штрафами в 150 тысяч рублей на глав поселений. Он также добавил, что за неделю выявлено двое поджигателей лесов и оштрафованы 44 человека за нарушение правил пожарной безопасности.
На утро понедельника зарегистрировано шесть лесных пожаров, четыре из них действует на площади чуть больше двух тысяч гектар, два локализовано на площади 17 гектар, в том числе лесной пожар за рекой Ингода. Лесопожарные формирования в количестве 207 человек и 37 единиц техники продолжают тушение лесных пожаров на территории края.
Самолеты Цессна и Ан-2 занимаются авиапатрулированием с целью осмотра действующих, локализованных, а также выявленных очагов пожаров. Вертолеты Ми-8 занимаются переброской авиапожарной службы по кромки пожара, а также вывозкой сил и средств с ликвидированных пожаров.