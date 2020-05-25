Огонь от горящих свалок перекинулся на леса Забайкалья

Горящие свалки в Забайкалье стали причиной возникновения 100 лесных и техногенных пожаров. Чиновникам грозят многотысячные штрафы, сообщила пресс-служба регионального правительства.

«За прошедшую неделю произошло 242 пожара. Обращаю внимание глав муниципальных образований, что более 100 из них – это горение мусора, в том числе и на несанкционированных свалках. Отсюда все лесные и техногенные пожары возникают», — сообщил вице-премьер краевого правительства Андрей Гурулев.

По его словам, сейчас специалисты МЧС составляются протоколы со штрафами в 150 тысяч рублей на глав поселений. Он также добавил, что за неделю выявлено двое поджигателей лесов и оштрафованы 44 человека за нарушение правил пожарной безопасности.

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На утро понедельника зарегистрировано шесть лесных пожаров, четыре из них действует на площади чуть больше двух тысяч гектар, два локализовано на площади 17 гектар, в том числе лесной пожар за рекой Ингода. Лесопожарные формирования в количестве 207 человек и 37 единиц техники продолжают тушение лесных пожаров на территории края.

Самолеты Цессна и Ан-2 занимаются авиапатрулированием с целью осмотра действующих, локализованных, а также выявленных очагов пожаров. Вертолеты Ми-8 занимаются переброской авиапожарной службы по кромки пожара, а также вывозкой сил и средств с ликвидированных пожаров.