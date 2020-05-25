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Красноярский министр здравоохранения изолировался из-за коронавируса

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Группа компаний S7

Красноярский министр здравоохранения изолировался из-за заражения сотрудника минздрава коронавирусом, сообщает пресс-служба учреждения.

«Выявлен факт внутрисемейного бытового инфицирования COVID–19 у сотрудника администрации министерства здравоохранения Красноярского края. Сотрудник изолирован и в настоящее время находится на лечении», — говорится в сообщении.

Оперативно определен круг контактных лиц, в помещениях министерства произведена дезинфекция.

Всем сотрудникам, которые определены как контактные, включая министра здравоохранения, Управлением Роспотребнадзора по Красноярскому краю выданы постановления на изоляцию сроком на две недели, проведено тестирование. Они будут работать дистанционно.

Сотрудники, не попадающие под категорию контактных, работают на местах с соблюдением всех необходимых санитарно-противоэпидемических норм, с соблюдением масочного режима.

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