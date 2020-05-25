Храм Гроба Господня открылся после двух месяцев карантина

Израильские власти после двух месяцев карантина в Иерусалиме разрешили открыть Храм Гроба Господня в Иерусалиме, сообщает пресс-служба министерства туризма Израиля.

«Для Израиля наступил ключевой момент, переломный. Уже открыты пляжи и парки, можно останавливаться в некоторых гостиницах, к посещению стала доступна Стена Плача и, наконец, под проливным дождем, который в солнечном Израиле считается благословением Божьим, открылся Храм Гроба Господня», — приводит РИА Новости слова директора департамента Министерства туризма Израиля в РФ и СНГ Владимира Шкляра.

В связи с санитарными ограничениями, сейчас находится в храме смогут исключительно священнослужители. Открытие для широкой публики и СМИ ожидается в ближайшие дни.

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Согласно строгим правилам Министерства здравоохранения страны, одновременно находиться в соборе смогут не более 50 человек. При этом, они должны носить маски, соблюдать социальную дистанцию в два метра.

К верующим обратились главы трех церквей, хранители Храма Гроба Господня, с просьбой воздержаться от прикосновения к камням, иконам и другим объектам. Паломников и туристов также попросили помнить о личной ответственности за здоровье окружающих людей и воздержаться от посещения святого места при появлении малейших симптомов заболевания.

Он отметил, что это по-настоящему историческое событие: последний раз на длительное время храм закрывали более 200 лет назад, после пожара 1808 года.