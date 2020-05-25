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Молодой мужчина с коронавирусом умер в Новосибирской области

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Двое мужчин с коронавирусом умерли в Новосибирской области, одному из них не было 40 лет, сообщает оперативный штаб региона.

По данным оперативного штаба на 24 мая в Новосибирской области за сутки подтвержден 81 случай заражения коронавирусной инфекцией. Девять пациентов выписали с выздоровлением. Умерли двое мужчин. Одному было 39 лет, второму – 61 год.

Всего в регионе заболевших – 2124, в том числе 134 ребенка. 891 человек выздоровел, 29 –скончались. В отделениях реанимации находятся 69 человек. На ИВЛ – 22 пациента.

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