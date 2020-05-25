Клип Little Big для Евровидения побил новый рекорд

Клип на песню «Uno» российской группы Little Big стал новым рекордсменом Евровидения по скорости увеличения просмотров на YouTube, сообщается на сайте конкурса.

«Спустя чуть более двух месяцев видео было просмотрено более 100 миллионов раз, что делает его самым быстрорастущим видео в истории канала Евровидение на YouTube», — говорится в сообщении.

Самый высокий результат по числу просмотров принадлежит клипу победительницы Евровидения-2018 Нетты на песню «Той». Видео было просмотрено более 130 миллионов раз.