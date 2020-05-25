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Депутат захотел строже наказывать за ДТП водителей-самоучек без прав

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Леонид Леонидов, Sibnet.ru

Водителю-самоучке без прав, устроившему ДТП с серьезными последствиями, будет грозить до 15 лет лишения свободы — такая мера прописана в новом законопроекте, сообщил его автор, депутат Госдумы Вячеслав Лысаков.

«Когда за руль садится человек, который непонятно где обучался — он не обучался, это художественная самодеятельность, он нелегал — то он уже должен заранее знать, что его действия могут привести к трагическому исходу», — цитирует Лысакова РИА Новости.

По мнению депутата, неправильно, что водители с правами и не имеющие удостоверения несут одинаковую ответственность. Он собирается внести изменения в статью 264 УК, определяющую наказание для правонарушений, которые стали причиной умышленного нанесения тяжкого вреда или смерти одного или нескольких человек.

В части 2, 4 и 6 статьи 264 планируется добавить пункты «в» (нарушение совершено лицом, не имеющим права управления транспортными средствами) и «г» (нарушение совершено лицом, лишенным права управления транспортными средствами).

Сейчас к умышленным относят нарушения ПДД, совершенные водителем, находящимся в состоянии опьянения или покинувшим место происшествия. В этих случаях предусматривается среди прочего лишение свободы на срок от трех до 15 лет в зависимости от тяжести последствий.

«Задача — не наказать в уголовном порядке кого-то, а задача — предупредить возможные последствия от таких необдуманных, фактически преступных действий», — отметил Лысаков.

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suportar

А реально сколько? Те 10%, которые пока нищебродами не стали?

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Lava Lava

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Uynachalnica

Запретить Блумберг в России и всех корреспондентов к нон грате! Это же надо так историю искажать! Поправку...

Pass-Tor

Ути-Пути! Прявдю ряссказяли - а, вовочка - обиделись-с!))