Число заболевших COVID-19 в Омской области превысило тысячу

Фото: © Чувочин
Больше тысячи зараженных коронавирусом человек выявлены в
Омской области с начала эпидемии, за последние сутки COVID-19 заболели 59
жителей региона, сообщается в Telegram-канале омского оперштаба.
По данным на утро 25 мая, в Омской области зафиксировано 59
новых случая заражения коронавирусом: 50 из них в Омске, четыре в Калачинском
районе, по одному в Азовском, Марьяновском, Муромцевском, Исилькульском и
Называевском районах.
Всего с начала эпидемии вирус был выявлен у 1044 человек. Из
них выздоровели 234 человек, 18 пациентов скончались.
В Омской области продолжает действовать режим самоизоляции.
20 мая он был продлен до 3 июня.