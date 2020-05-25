Число заболевших COVID-19 в Омской области превысило тысячу

Больше тысячи зараженных коронавирусом человек выявлены в Омской области с начала эпидемии, за последние сутки COVID-19 заболели 59 жителей региона, сообщается в Telegram-канале омского оперштаба.

По данным на утро 25 мая, в Омской области зафиксировано 59 новых случая заражения коронавирусом: 50 из них в Омске, четыре в Калачинском районе, по одному в Азовском, Марьяновском, Муромцевском, Исилькульском и Называевском районах.

Всего с начала эпидемии вирус был выявлен у 1044 человек. Из них выздоровели 234 человек, 18 пациентов скончались.

В Омской области продолжает действовать режим самоизоляции. 20 мая он был продлен до 3 июня.