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Число заболевших COVID-19 в Омской области превысило тысячу

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Чувочин

Больше тысячи зараженных коронавирусом человек выявлены в Омской области с начала эпидемии, за последние сутки COVID-19 заболели 59 жителей региона, сообщается в Telegram-канале омского оперштаба.

По данным на утро 25 мая, в Омской области зафиксировано 59 новых случая заражения коронавирусом: 50 из них в Омске, четыре в Калачинском районе, по одному в Азовском, Марьяновском, Муромцевском, Исилькульском и Называевском районах.

Всего с начала эпидемии вирус был выявлен у 1044 человек. Из них выздоровели 234 человек, 18 пациентов скончались.

В Омской области продолжает действовать режим самоизоляции. 20 мая он был продлен до 3 июня.


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