Загитова стала олимпийской иконой стиля

Российская фигуристка, чемпионка Игр-2018 Алина Загитова признана олимпийкой иконой стиля по версии телеканала Olympic Channel, итоги голосования опубликованы в Twitter.

В финальном голосовании Загитова набрала 62% голосов, опередив американского фигуриста Джонни Вейра (38%). До этого она обошла ямайскую легкоатлетку Шелли-Энн Фрейзер-Прайс и мирового рекордсмена в беге на 100 и 200 метров ямайца Усэйна Болта.

Загитовой 18 лет. Она первая в истории России и вторая в мире фигуристка, завоевавшая все главные титулы в фигурном катании: чемпионаты Европы и мира, Финал Гран-при, Олимпиада.

Фигуристка взяла паузу в соревновательной карьере в декабре прошлого года. Но исполком Федерации фигурного катания на коньках России включил ее в основной состав сборной на следующий сезон.