Половина регионов России начнет снимать ограничения по COVID-19

Больше половины регионов России (44 из 85) могут в ближайшее время приступить к первому этапу снятия ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса заявила Роспотребнадзора Анна Попова.

«44 субъекта — больше половины в РФ — уже имеют основания переходить к первому этапу [снятия ограничений] сегодня или завтра», — приводит ТАСС слова Поповой. Она отметила стабилизацию ситуации с пандемией коронавируса в России.

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По ее словам, 11 мая, в день выхода из режима нерабочих дней только девять субъектов могли бы приступить к первому этапу снятия ограничений. Прогноз и перспективы сегодняшних изменений достаточно стабильны и благополучны

«Это связано с тем, что мы, когда выходили из режима нерабочих дней 11 числа, ввели новые критерии оценки перехода на первый этап, у нас коэффициент распространения — сколько один инфицированный может заразить людей до момента его изоляции — был меньше единицы или равен единице только в девяти субъектах. Сегодня он меньше единицы в 27 субъектах и еще в 17 субъектах он равен единице», — пояснила Попова.

Она подчеркнула, что ни один из предсказываемых России «страшных» сценариев развития пандемии новой коронавирусной инфекции не оправдался. «Отечественная система здравоохранения справилась», — сказала Попова.