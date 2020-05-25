Создан законопроект о возмещении людям расходов на удаленку

Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) разработала законопроект о поправках в Трудовой кодекс, предусматривающих возмещение расходов сотрудников из-за перехода на удаленную работу.

В среднем на человека затраты оцениваются в 3 тыс. рублей — на электроэнергию, интернет, телефонную связь, компьютерные программы, пишут «Известия» со ссылкой на документ.

Законопроект предусматривает внесение в Трудовой кодекс статьи о временной удаленной работе, в соответствии с которой предлагается оформить допсоглашение между работодателем и сотрудником, в том числе о порядке и сроках возмещения расходов в связи с переходом на удаленку.

В документе есть положения о том, какое время считается рабочим, когда и как сотрудник отчитывается о проделанной работе, по каким каналам взаимодействует с работодателем. По информации издания, есть и положение о том, что зарплату «удаленного сотрудника» нельзя снизить, если он справился со всеми заданиями.

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Документ предлагает выделить имеющих преимущественное право перейти на удаленную работу: работники с детьми младше 14 лет, инвалиды, пенсионеры по возрасту, студенты-очники и люди, которые ухаживают за инвалидами или длительно болеющими родственниками.

В пресс-службе Минтруда газете сообщили, что получили подготовленный ФНПР законопроект и знакомятся с ним. В ведомстве в целом поддерживают инициативу, однако продолжают консультации по конкретным положениям законопроекта. В пресс-службе отметили, что вопросы организации дистанционной работы могут решаться по-разному в зависимости от категорий сотрудников и видов деятельности компаний.