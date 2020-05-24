Росгидромет объяснил резкую смену погоды летом

Резкая смена погоды в летний период происходят из-за изменения регионального климата, рассказал руководитель Ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин.

По его словам, это обусловлено зональными переносами воздушных масс с запада на восток.

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«Температура может повышаться или понижаться в течение суток на десять-пятнадцать градусов. Например, с плюс 25 градусов опуститься сразу до десяти градусов. И наоборот, после 20 тепла может наступить 30-градусная жара», — сказал Варакин «Российской газете».

Синоптик предупредил, что в конце июня — июле на юге Красноярского края, в Иркутской области и Хакасии возможны грозы, шквалистый ветер и подъем уровня рек.