НАВЕРХ
#Законы #Город #Активисты #Образование #Здоровье #История #Религия #О людях #Туризм #Еда #Гео #Звери

Росгидромет объяснил резкую смену погоды летом

Источник:
«Российская газета»
242 2
Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Резкая смена погоды в летний период происходят из-за изменения регионального климата, рассказал руководитель Ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин.

По его словам, это обусловлено зональными переносами воздушных масс с запада на восток.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕКлиматический рай в Сибири: метеоролог о глобальном потеплении

«Температура может повышаться или понижаться в течение суток на десять-пятнадцать градусов. Например, с плюс 25 градусов опуститься сразу до десяти градусов. И наоборот, после 20 тепла может наступить 30-градусная жара», — сказал Варакин «Российской газете».

Синоптик предупредил, что в конце июня — июле на юге Красноярского края, в Иркутской области и Хакасии возможны грозы, шквалистый ветер и подъем уровня рек. 

Еще по теме
Потепление до +29 градусов придет в Восточную Сибирь
Жара вернется в Новосибирск
Шесть пляжей откроют в Новосибирске летом
Число клещей в «Красноярских Столбах» побило 30-летний рекорд
смотреть все
Жизнь #Гео
КАРТИНА ДНЯ
•
Минообрнауки назвало срок зачисления в вузы
•
Россия потребовала от Bloomberg извинений за «рейтинг» Путина
•
Аналитик увидел в коронавирусе отрезвляющий душ для цивилизации
•
Росгидромет объяснил резкую смену погоды летом
Подробности
•
Миф об экраноплане: есть ли будущее у «Каспийского монстра»
•
Самолеты Путина и Трампа: как устроены летающие резиденции
•
Нарушители заплатят больше: что изменилось в ОСАГО
•
Байкальский турбизнес: надежда на исторический иммунитет
Как это работает
•
От индейки до баранины: какое мясо для шашлыка лучше
•
Найти воду: какую скважину бурить на даче?
•
Жужжащая смерть: чем опасен укус шершня?
•
Как рождаются ураганы и смерчи
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Полиция подтвердила факт проведения вечеринки в центре Новосибирска
Сибирь 24.05.2020 14:14
Число больных COVID-19 в Горном Алтае превысило 100
Сибирь 24.05.2020 11:41
Выросло число заболевших COVID-19 в Омской области
Сибирь 23.05.2020 13:31
Подросток погиб в ДТП с пьяным водителем в Новосибирской области
Сибирь 23.05.2020 12:52
Самое популярное
Самая красивая женщина в мире примерила «детский» купальник
21007
Сотрудники красноярского ресторана разделись из-за кризиса
7797
От индейки до баранины: какое мясо для шашлыка лучше
5511
Томичи выполнили два из трех условий выхода из режима самоизоляции
5324
Обсуждение (2)
Кинотеатр Wink
Вся коллекция
КАРТИНА ДНЯ
•
Минообрнауки назвало срок зачисления в вузы
•
Россия потребовала от Bloomberg извинений за «рейтинг» Путина
•
Аналитик увидел в коронавирусе отрезвляющий душ для цивилизации
•
Росгидромет объяснил резкую смену погоды летом
Подробности
•
Миф об экраноплане: есть ли будущее у «Каспийского монстра»
•
Самолеты Путина и Трампа: как устроены летающие резиденции
•
Нарушители заплатят больше: что изменилось в ОСАГО
•
Байкальский турбизнес: надежда на исторический иммунитет
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Как настроить пульт Ростелекома
•
Домашний медиасервер: как соединить компьютер с телевизором
•
Стены и соседи: что создает помехи для Wi-Fi?
•
USB OTG в смартфоне: зачем нужно и как использовать?
•
Интерактивный помощник для дистанционных уроков появился в России
•
Платить телефоном: как работает технология NFC?
Мультимедиа
•
Виртуальная Монстрация-2020: почти как настоящая
•
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Из чего состоят звезды. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
Придуман план восстановления российской экономики
97
Пресс-секретаря Госдепа призвали подучить историю России
68
Трамп заявил о выходе США из Договора по открытому небу
60
Белый дом анонсировал важные переговоры с Россией
42
Россия потребовала от Bloomberg извинений за «рейтинг» Путина
40