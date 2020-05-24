Первая партия новейших САУ «Коалиция-СВ» поступила в войска

Первая партия новейшего артиллерийского комплекса «Коалиция-СВ» поставлена Вооруженным силам России, сообщили в пресс-службе Ростеха.

«Это первая поставка межвидового артиллерийского комплекса "Коалиция-СВ" в войска. Основа его огневой мощи - пушка калибра 152 мм со скоростью стрельбы более 10 выстрелов в минуту, что выше скорости стрельбы других артиллерийских систем», — рассказали ТАСС в госкорпорации.

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В пресс-службе подчеркнули, что по своим основным тактико-техническим характеристикам — скорострельности, дальности, точности стрельбы —«Коалиция-СВ» превосходит современные отечественные и зарубежные аналоги.

Комплекс предназначен для уничтожения тактических ядерных средств, артиллерийских и минометных батарей, танков и другой бронированной техники, противотанковых средств, живой силы, средств ПВО и ПРО, пунктов управления, а также для разрушения полевых фортификационных сооружений и препятствования манерам резервов противника в глубине его обороны.

Одной из главных его особенностей является возможность дистанционного управления стрельбой, точность которой обеспечивает система автоматизированного управления процессами наведения оружия, выбора цели и навигации.