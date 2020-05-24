Минообрнауки назвало срок зачисления в вузы

Российские вузы начнут зачисление после того, как ЕГЭ сдадут все желающие. Завершится процедура должна в августе, сообщил замминистра науки и высшего образования России Дмитрий Афанасьев.

«Пока мы предполагаем по обычной формуле, то есть первым приказом зачисляются те, кто имеет особые льготы, особые права, потом приказ на зачисление 80% абитуриентов и, наконец, последний приказ, когда зачисляются оставшиеся. И 100% зачисления мы произведем в августе, вот такой предварительный график», — сказал замминистра в эфире радиостанции «Комсомольская правда».

Афанасьев подчеркнул, что зачисление начнут проводить после того, как ЕГЭ сдадут все желающие. «Предполагается, что до конца июля абитуриенты будут сдавать единые государственные экзамены, потом будут резервные дни для тех, кто по разным причинам либо пересдает, либо не успел в первую, основную, волну. И только после этого, дождавшись всех, кто хотел бы сдать ЕГЭ, мы будем проводить зачисление», — сказал Афанасьев.

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Из-за ситуации с коронавирусом Минпросвещения решило перенести ЕГЭ с 8 июня на более поздний срок. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что проведение ЕГЭ в этом году начнется 29 июня, его будут сдавать только те выпускники, которые поступают в вузы.

Абитуриенты смогут лично подать документы в российские вузы при благополучной эпидемиологической ситуации, пообещал Афанасьев. «Понятно, что мы должны обеспечить полную безопасность и минимизировать контакт там, где есть риск заражения и распространения инфекции. Поэтому все будет зависеть от конкретного региона, от тех мер и правил, которые установлены властью данного региона», — пояснил он.

Замминистра также посоветовал всем по возможности использовать дистанционные сервисы для подачи документов и подчеркнул, что в регионах с высоким риском распространения инфекции абитуриенты не смогут передать документы лично.