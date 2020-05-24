Загитова вышла в финал голосования за олимпийскую икону стиля

Олимпийская чемпионка 2018 года по фигурному катанию Алина Загитова в финале голосования за главную олимпийскую икону стиля поборется с американским фигуристом Джонни Вейром.

Голосование за олимпийскую икону стиля проходит в твиттере Olimpic Chanel. В полуфинале фигуристка победила ямайскую легкоатлетку Шелли-Энн Фрейзер-Прайс.

Загитова является олимпийской чемпионкой 2018 года в личном турнире и серебряным призером Игр в командных соревнованиях. Кроме того, в ее активе золотые медали чемпионатов мира (2019) и Европы (2018), а также победа в финале Гран-при сезона-2017/18.

Загитова взяла паузу в соревновательной карьере в декабре прошлого года. Ранее стало известно, что исполком ФФККР включил ее в основной состав сборной России на следующий сезон.