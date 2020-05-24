Эксперт рассказал, что делать после кибератаки на смартфон

Пользователю, столкнувшемуся с кибератакой на смартфон, нужно сразу отключить устройство от всех сетей и затем постараться определить, каким образом действовали хакеры, посоветовал директор компании «Интеллектуальный резерв» Павел Мясоедов.

«Сейчас более 25% хакерских атак приходится на мобильные телефоны и смартфоны. Чаще всего атаки маскируются под рекламные объявления, SMS, MMS или электронные письма. Цель атак — вынудить владельца заплатить или получить доступ к персональной информации», — пояснил эксперт агентству «Прайм».

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По его словам, можно такие атаки предотвратить. Для этого нужно, в первую очередь, устанавливать сложные пароли, не связанные с днем рождения или известной личной датой, использовать менеджер паролей. Стоит постоянно обновлять операционную систему при выпуске новой версии, так как там содержатся инструменты, обеспечивающие безопасность смартфона.

Не нужно устанавливать приложения из неизвестных источников и скачивать бесплатные версии — лучше использовать Google Play или App Store. Таким образом риски заражения будут значительно снижены, уверен Мясоедов.