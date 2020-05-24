Полиция подтвердила факт проведения вечеринки в центре Новосибирска

Полиция подтвердила факт проведения массовой вечеринки на площади Ленина в Новосибирске, опубликованные же соцсетях фото и видео оказались частично фейком, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Новосибирской области.

В ночь на воскресенье в социальных сетях появились фото и видео с площади Ленина Новосибирска, где множество людей танцует под громкую музыку.

«Действительно в период времени с 23.30 23 мая по 00.30 24 мая на площади Ленина в Новосибирске собиралось около 50-60 молодых людей, которые шумно общались между собой и включали музыку в автомобилях», — говорится в сообщении.

По информации ГУ МВД, на место выезжали сотрудники полиции, «которые провели с собравшимися разъяснительные беседы, после чего те разошлись».

«Что касается размещенной в интернете видеосъемки, то она частично фейковая, потому что часть видеоматериала отснята в другое время и добавлена, скорее всего, с целью искусственно увеличить количество людей, которые в указанное время находились на площади Ленина», — уточнили в пресс-служба ГУ МВД.

Сейчас сотрудники полиции проводят проверку в рамках административного законодательства по факту нарушения режима самоизоляции и режима тишины

По данным на 24 мая, в Новосибирской области зафиксировано 2 124 случая инфицирования, 891 человек выздоровел, 29 умерли. Для снижения темпов распространения инфекции в регионе действует режим самоизоляции.