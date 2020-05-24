Россия потребовала от Bloomberg извинений за «рейтинг» Путина

Российское посольство России в США обратило внимание на материал агентства Bloomberg, в котором со ссылкой на ВЦИОМ говорится о снижении рейтинга российского президента до 27% в апреле, и призвали разместить реальные показатели, приведенные социологами — 67,9%

Поводом стала статья агентства от 21 мая. В материале был опубликован график, основанный на данных ВЦИОМ. Из графика следовало, что в апреле рейтинг Путина опустился до 27%, агентство связало это с «усилением кризиса в связи с коронавирусом». Bloomberg также отметил, что в графике приведены данные о доле россиян, которые называют Путина одним из политиков, которому доверяют.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ МИД потребовал опровержения статей о коронавирусе в России

«Создается устойчивое впечатление, что статьи в Bloomberg пишутся для продвижения фейковых графиков и создания устойчивый ложных визуальных образов об «отрицательной динамике» в России. На этот раз объектом махинаций стал «рейтинг» президента В.В.Путина». — приводит РБК заявление российского посольства.

Посольство обвинило Bloomberg в неуважении к читателям и публикации дезинформации, и призвало агентство разместить реальные показатели, проявив «профессионализм и объективность». Дипломаты также привели ссылку на рейтинг ВЦИОМ «Доверие политикам», согласно которому рейтинг российского президента в апреле составил 67,9%.

Глава ВЦИОМ Валерий Федоров, комментируя материал Bloomberg, заявил, что в течение последнего месяца позитивная оценка работы Путина на посту президента составила 61-63%, а уровень доверия — 67-68%. Текущую работу российского лидера ВЦИОМ измеряет именно этими двумя показателями, подчеркнул Федоров.