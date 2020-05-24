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Volvo принудительно ограничила скорость новых автомобилей

Источник:
N+1
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Фото: © pixabay.com/eminens

Volvo Cars официально объявила, что новые автомобили Volvo теперь будут выпускаться с обязательным ограничением максимальной скорости в 180 километров в час для снижения тяжести последствий серьезных ДТП, сообщила пресс-служба компании

Все новые легковые автомобили Volvo не смогут разогнаться свыше 180 километров в час и будут комплектоваться системой Care Key, которая позволяет владельцу автомобиля самостоятельно установить дополнительное ограничение скорости.

«Основной проблемой является то, что при превышении определенных скоростей, технологии безопасности, которыми оснащен сам автомобиль, а также продуманные инфраструктурные решения более не способны предотвратить серьезных травм и смертельных исходов в случае дорожно-транспортного происшествия», — приводит портал N+1 сообщение компании.

Эти ограничения не коснуться грузовых автомобилей Volvo — их выпускает шведский автоконцерн Volvo Group. А выпуском легковых автомобилей под маркой Volvo занимается Volvo Cars, которая с 2010 года не входит в Volvo Group и сейчас принадлежит холдингу Geely Automobile.

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По данным ВОЗ на дорогах во всем мире погибает ежегодно более миллиона человек — в 2018 году, например, эта цифра составила 1,35 миллиона. В России в 2019 году в результате ДТП погибло 16,9 тысячи человек, из которых почти пять тысяч — пешеходы.

Последствия ДТП (тяжесть травм и ущерб имуществу) зависят от многих причин, но скорость движения — одна из самых важных. О том, контроль ограничения скоростного режима действительно помогает сделать дороги безопаснее, известно достаточно давно.

При этом водители нередко превышают установленные ограничения скорости, используя в качестве критерия собственный опыт. При высокой скорости, однако, поведение автомобиля может существенно отличаться от привычной езды, и далеко не все водители умеют справиться с потерей управления даже на пустой дороге.

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