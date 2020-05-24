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Обвинения США в адрес России вызвали «гомерический хохот» в Москве

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба МИД РФ

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков назвал смешными предположения о том, что Москва использовала наблюдательные полеты в рамках Договора по открытому небу для наведения вооружений.

По словам Рябкова, утверждения о том, что российские самолеты использовались как наводчики для артиллерийско-ракетного огня, вызывают «гомерический хохот в московских кабинетах и московских штабах». Эти заявления дипломат посчитал «сумбурными и нелогичными объяснениями» решения Штатов выйти из соглашения.

Использовать для целеуказания эпизодические пролеты территорий с аппаратурой наблюдения, «которая калибрована так, что нельзя ничего подтасовать», технически невозможно, приводит РБК слова замглавы МИД. Дипломат добавил, что самолеты США в России «много лет летали не над пляжами и парками».

В четверг президент США Дональд Трамп объявил, что США выходят из Договора по открытому небу. Американский лидер заявил, что причиной такого решения стали нарушения соглашения со стороны России. При этом он не исключил заключения новых договоренностей.

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Помпео заявил, что российская сторона использует договор в качестве «инструмента запугивания и угроз», в том числе для наведения вооружений на инфраструктуру в США и странах Европы. В свою очередь, советник Трампа по национальной безопасности Роберт О'Брайен обвинил Россию в слежке за местонахождением американского президента во время полетов над США, выполнявшихся в рамках соглашения.

МИД России подчеркивает, что Москва действовала строго в рамках положений договора. И у российской стороны есть встречные претензии к Вашингтону. В частности, США изменили особые процедуры для проведения наблюдательных полетов над Гавайскими островами, ограничив максимальную дальность полетов с авиабазы Хикам, и отказались предоставлять ночевки на континентальной части страны.

Договор по открытому небу был подписан в 1992 году, его участниками являются 34 государства. Соглашение позволяет странам проводить наблюдательные полеты над территориями друг друга, а также использовать фото- и видеосъемку.

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