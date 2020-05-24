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Опубликовано видео задержания захватчика банка в Москве

Источник:
РИА Новости
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Фото: © Пресс-служба Росгвардии

Главное управление Росгвардии по Москве опубликовало видео задержания мужчины, попытавшегося захватить заложников в отделении банка.

На кадрах видно, как на злоумышленника надевают наручники. Также оперативная съемка демонстрирует, как сотрудники правоохранительных органов штурмовали здание.

Инцидент произошел в субботу. Преступник взял в заложники несколько человек в отделении Альфа-банка на Земляном Валу и угрожал взорвать здание. Мужчину задержали.

По информации источника РИА Новости в правоохранительных органах, им оказался 34-летний житель Тюменской области Алексей Барышников. Из данных Федеральной службы судебных приставов следует, что он задолжал в разных регионах страны в общей сложности около 1,8 миллиона рублей. Злоумышленник был ранее судим за угон автомобиля.

На допросе он признал вину и заявил, что захватил заложников, чтобы «узнать правду». Возбуждено уголовное дело.

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