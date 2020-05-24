Число больных COVID-19 в Горном Алтае превысило 100

Семь новых случаев коронавируса выявили в Республике Алтай за сутки, общее число заболевших достигло 102 человек при населении в 218 тысяч жителей.

Оперштаб региона уточняет, что коронавирус подтвердился у двух жителей Горно-Алтайска и пяти жителей высокогорного Кош-Агачского района. Во всех семи случаях вирус выявлен у людей, ранее контактировавших с госпитализированными пациентами.

Выздоровел один пациент из Кош-Агачского района. По данным на утро 24 мая, всего 47 человек выписаны из медицинских учреждений.

Из 11 муниципальных образований республики без вируса остается два – Чойский и популярный у туристов Чемальский районы. Республика Алтай на данный момент остается единственным регионом Сибири, где смерти пациентов с вирусом не зарегистрировано.

За весь период в Республике Алтай на коронавирусную инфекцию лабораторно обследовано 17 499 человек. В субботу, 23 мая, исследовано 237 проб. Под медицинским наблюдением на карантине в регионе находится 471 человек.