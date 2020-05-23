Неизвестный захватил заложников в центре Москвы

Неизвестный злоумышленник взял в заложники несколько человек в отделении банка на Земляном валу и заблокировался в помещении.

Человек сообщил сотрудникам, что у него бомба. По предварительным данным, мужчина взял в заложники четверых сотрудников банка и одного посетителя, передает «Интерфакс» со ссылкой на источники.

При попытке захвата сработала сигнализация, остальные посетители сумели покинуть здание. Очевидцы утверждают, что из рюкзака неизвестного торчат провода. На место инцидента стянуты силы полиции, готовятся переговоры.

Согласно источникам ТАСС, захвативший заложников мужчина требует за освобождение заложников крупную сумму. По неподтвержденным данным, злоумышленник русский, ему около 30 лет.