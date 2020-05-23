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Неизвестный захватил заложников в центре Москвы

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба Росгвардии

Неизвестный злоумышленник взял в заложники несколько человек в отделении банка на Земляном валу и заблокировался в помещении.

Человек сообщил сотрудникам, что у него бомба. По предварительным данным, мужчина взял в заложники четверых сотрудников банка и одного посетителя, передает «Интерфакс» со ссылкой на источники.

При попытке захвата сработала сигнализация, остальные посетители сумели покинуть здание. Очевидцы утверждают, что из рюкзака неизвестного торчат провода. На место инцидента стянуты силы полиции, готовятся переговоры.

Согласно источникам ТАСС, захвативший заложников мужчина требует за освобождение заложников крупную сумму. По неподтвержденным данным, злоумышленник русский, ему около 30 лет.

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Топ комментариев

velam

Просто люди забыли что есть закон и интернет уже давно не является чем-то безобидным и ненаказуемым.

Иркут 69

То есть тщательнее и жёстче взыскивать недоимки с населения... Думаю тут с выполнением этого поручения...

Иркут 69

Да тут хитрее задумка. На работу пускай ходют, а после работы сразу домой по норам... 😀Всё мол, для блага...

Иркут 69

В КНДР... ☺️Те купят, если только им на это денег дадут и сверху приплатят. Ну а если серьёзно, то идея...

Alhazred

ЧТА? Купить? Юноша, в вашем дурдоме, что перестали лечить что ли?)))