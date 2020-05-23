Путин разрешил россиянам голосовать дистанционно

Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий возможность дистанционного голосования на всех уровнях выборов. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Законом вводится понятие «дистанционное электронное голосование», которое подразумевает голосование без использования бюллетеня, изготовленного на бумажном носителе, с использованием специального программного обеспечения.

Поправки предусматривают возможность досрочного голосования на всех уровнях выборов, в том числе, на выборах президента в целях защиты здоровья избирателей и создания максимального удобства для реализации гражданами РФ избирательных прав.

Такая возможность будет распространяться на группы избирателей, проживающих там, где отсутствуют помещения для голосования, или есть затруднения с транспортным сообщением. В таких случаях досрочное голосование возможно не ранее, чем за 15 дней.

Закон также разрешает сбор подписей избирателей и участников референдумов с помощью портала госуслуг. Однако с его использованием может быть собрано не более половины от числа подписей, которое необходимо для регистрации кандидата или списка.