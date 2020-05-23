Обнаружены частицы параллельной Вселенной

Исследователи NASA обнаружили в Антарктике энергетические частицы, которые могли попасть на Землю из параллельной Вселенной.

С помощью антенны ANITA были найдены аномальные тау-нейтрино — обычно они попадают на Землю из космоса, однако найденные образцы двигались в обратном направлении, направляясь от Земли в космос, пишет New York Post.

Необычный результат можно объяснить тем, что частицы принадлежат параллельному миру, где время движется в обратном направлении, а законы физики работают «шиворот-навыворот», отмечают специалисты.

По мнению ученых, в момент Большого взрыва могло сформироваться сразу две Вселенные с различными физическими свойствами и пойманные частицы — первое свидетельство существования параллельного мира.