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Обнаружены частицы параллельной Вселенной

Источник:
New York Post
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Фото: UCL Mathematical & Physical Sciences / Attribution License

Исследователи NASA обнаружили в Антарктике энергетические частицы, которые могли попасть на Землю из параллельной Вселенной.

С помощью антенны ANITA были найдены аномальные тау-нейтрино — обычно они попадают на Землю из космоса, однако найденные образцы двигались в обратном направлении, направляясь от Земли в космос, пишет New York Post.

Необычный результат можно объяснить тем, что частицы принадлежат параллельному миру, где время движется в обратном направлении, а законы физики работают «шиворот-навыворот», отмечают специалисты.

По мнению ученых, в момент Большого взрыва могло сформироваться сразу две Вселенные с различными физическими свойствами и пойманные частицы — первое свидетельство существования параллельного мира.

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Топ комментариев

Иркут 69

Вот клоун неугомонный.... 😀Не берут его годы.

лачинов

Угомонился бы уже. Борец пламенный. Двадцать лет горлопанит за наш счет, а толку с него ...Вот и опять...

Uynachalnica

Сначала пусть себя забальзамирует и продаст! Потом о других мумиях. Я не из ярых! Просто следует уважать...

velam

Просто люди забыли что есть закон и интернет уже давно не является чем-то безобидным и ненаказуемым.

Иркут 69

Да тут хитрее задумка. На работу пускай ходют, а после работы сразу домой по норам... 😀Всё мол, для блага...