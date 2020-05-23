Xiaomi выпустила большой телевизор по цене смартфона

Компания Xiaomi официально представила новый телевизор с диагональю 43 дюйма, который стоит всего 1099 юаней, это около 11 тысяч рублей. Модель Mi TV E43K станет самой доступной в линейке.

Телевизор отличает отсутствие модуля Bluetooth, поэтому управлять телевизором нужно через обычный пульт с инфракрасным передатчиком, пишет Gizmochina. Кроме этого, максимальное разрешение аппарата составляет FullHD (1920x1080), что ниже других устройств в серии.

Mi TV E43K имеет оперативную память, оснащен процессором с тактовой частотой 1,4 ГГц и графическим процессором Mali-450 MP2. Он может подключаться к сетям Wi-Fi, поддерживает декодирование DTS и работает на системе PatchWall.

Аппарат можно использовать в качестве беспроводного экрана для проектора, монитора для консолей. Для подключения Mi TV E43K предлагает два порта HDMI. Цена достаточно большого телевизора на сегодня находится на одном уровне с бюджетными смартфонами.