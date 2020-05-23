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Заставку к сериалу по книге Лукьяненко заподозрили в плагиате

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из видео

Российский фантаст Сергей Лукьяненко показал поклонникам новые вступительные титры к сериалу по его книге «Осенние визиты». Зрители сравнили ролик с заставкой «Мира Дикого запада» и «Игрой престолов».

#Кинематограф
Лукьяненко оценил сериал по его книге

«Несмотря на вирусы и карантин – работа над сериалом "Осенние визиты" продолжается. Первый вариант заставки многим не понравился из-за её старомодности (что ж, нам хотелось сохранить дух девяностых годов, когда была написана книга, но время не стоит на месте). Мы прислушались к вашему мнению – и я с удовольствием представляю новый вариант заставки к сериалу… Мне кажется, что вышло симпатично», – написал Лукьяненко на своей странице в Facebook.

Мнения по поводу вступительных титров разделились. Часть подписчиков фантаста сочла ролик превосходным, многие сразу же вспомнили заставку к популярному сериалу «Мир Дикого запада». Продюсер Георгий Саенко в комментариях признался, что сериал действительно послужил источником вдохновения для заставки, однако весь материал, включая музыку – собственный, из других источников элементы «не тырили», добавил он.

«Очень хорошо. Атмосферно. Думаю не я один заметил, что похоже на открывающие титры к "Миру Дикого Запада", но в данном случае "похоже" не означает "плохо" или "плагиат". Жду фильма с нетерпением, удачи вам и съёмочной группе!» – написал один из подписчиков писателя.

Части комментаторов титры напомнили вступление к культовой «Игре престолов», кому-то – к «Благим знамениям». Очень многие написали, что обилие пауков, змей и других «ползучих» в кадре оттолкнет значительную часть женской аудитории. Кто-то написал, что титры затянуты.

Ранее создатели сериала выкладывали в соцсетях первые семь минут первой серии. Тогда заставку называли унылой и скучной. Самому писателю материал нравится, он много раз напоминал своим читателям, что сериал по «Осенним визитам», права на экранизацию которого он отдал за рубль, снимают любители-энтузиасты. Деньги на основные расходы команда Георгия Саенко собирала через краудфандинг.

По сценарию книги, к шестерым разным людям приходят Визитеры – их двойники, представляющие разные стороны жизни человечества: Силу, Власть, Знание, Творчество, Развитие или Доброту. Между ними начинается сражение всеми доступными средствами, в котором побеждает последний оставшийся в живых. В результате, судьба «повернется параллельно желаниям» победившего Визитера. К борьбе присоединяется также и Тьма. Визитеры нападают друг на друга, скрываются, образуют альянсы для достижения своих целей.

В книге действие происходит в 1990-е годы в Москве. Сериал же адаптирован под современность. Кроме того, события здесь разворачиваются во Владивостоке, где и проходят съемки.

Ранее сообщалось, что из-за коронавируса в Приморье отменили на неопределенный срок фестиваль «Литература Тихоокеанской России». На нем планировалось показать пилотную серию «Осенних визитов».



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