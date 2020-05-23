Бразилия обогнала Россию по числу зараженных коронавирусом

Бразилия поднялась с третьего на второе место по числу зараженных коронавирусом пациентов и обогнала Россию по этому показателю. Согласно официальным данным национального Минздрава, в стране зарегистрировано 331 тысяча инфицированных граждан.

Прирост за последние сутки в Бразилии составил 20,8 тысяч, также умерло около тысячи человек. Общее число смертей в стране превысило 21 тысячу, при этом большинство случаев зафиксировано в штате Сан-Паулу.

В России зарегистрировано 326 тысяч заразившихся граждан, а также 3,3 тысячи умерших. Прирост за последние сутки составил 8,9 тысяч инфицированных, специалисты говорят о выходе на плато по заражениям.

На первом месте в мире по числу заражения США — в стране зафиксировано 1,6 миллиона заболевших, более 96 тысяч человек умерли.