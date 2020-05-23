Число заболевших COVID-19 в Омской области выросло еще больше

Большинство новых случаев заражения коронавирусом остаются в Омске по нескольку новых случаев выявлено в районах области, всего за сутки COVID-19 заболели 87 человек, сообщается в Telegram-канале регионального оперштаба.

По данным на 23 мая, в Омской области зарегистрировано 87 новых случая: 67 в Омске, три в Калачинском районе, по два в Кормиловском, Русско-Полянском, Омском, Исилькульском, Таврическом, Марьяновском районах, по одному в Саргатском, Тарском, Называевском, Большереченском, Шербакульском районах.

Всего в Омской области с начала эпидемии коронавирусом заразились 925 человек. 215 человек выздоровели, 17 человек умерли.