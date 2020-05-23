Подросток погиб в ДТП с пьяным водителем в Новосибирской области

Автомобиль с пьяным водителем с двумя пассажирами перевернулся, погиб 17-летний подросток, сообщила в субботу пресс-служба Новосибирского управления МВД.

ДТП со смертельным исходом произошло в субботу утром в Чистоозерном районе Новосибирской области.

По данным полиции, 22-летний водитель автомобиля ВАЗ-2112, не имеющий водительского удостоверения, с признаками опьянения, выехал за пределы проезжей части и допустил опрокидывание автомобиля.

В результате ДТП погиб 17-летний молодой человек, еще один 23-летний пассажир был травмирован и доставлен в больницу.

В настоящее время по данному факту проводится доследственная проверка. Полицейские устанавливают причины и обстоятельства происшествия.