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Подросток погиб в ДТП с пьяным водителем в Новосибирской области

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба УМВД по НСО

Автомобиль с пьяным водителем с двумя пассажирами перевернулся, погиб 17-летний подросток, сообщила в субботу пресс-служба Новосибирского управления МВД.

ДТП со смертельным исходом произошло в субботу утром в Чистоозерном районе Новосибирской области.

По данным полиции, 22-летний водитель автомобиля ВАЗ-2112, не имеющий водительского удостоверения, с признаками опьянения, выехал за пределы проезжей части и допустил опрокидывание автомобиля.

В результате ДТП погиб 17-летний молодой человек, еще один 23-летний пассажир был травмирован и доставлен в больницу.

В настоящее время по данному факту проводится доследственная проверка. Полицейские устанавливают причины и обстоятельства происшествия.

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Топ комментариев

Иркут 69

Вот клоун неугомонный.... 😀Не берут его годы.

лачинов

Угомонился бы уже. Борец пламенный. Двадцать лет горлопанит за наш счет, а толку с него ...Вот и опять...

Uynachalnica

Ничего, зато цены сейчас подскочат не догонишь!

Uynachalnica

Сначала пусть себя забальзамирует и продаст! Потом о других мумиях. Я не из ярых! Просто следует уважать...

лачинов

Ну что ж. Голодный повар - это нонсенс. )