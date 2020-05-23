Смартфоны Samsung поразила неизвестная «болезнь»

Значительное количество пользователей смартфонов Samsung принялись жаловаться в соцсетях на внезапно возникшие проблемы.

Гаджеты южнокорейской компании постоянно перезагружаются, отображают черный экран, искажают символы. Проблемы встречаются на аппаратах Samsung Galaxy S и Galaxy A, а также Galaxy S8, S9, S10. Линейка смартфонов Galaxy Note работает без нареканий.

Пользователям рекомендуется как можно скорее отключить автоматические обновления, если с вашим телефоном все в порядке, после чего выполнить резервное копирование данных на всякий случай.

По предварительным данным, смартфоны «заболели» из-за неправильного обновления календаря, в результате чего система начала неверно рассчитывать время. Конфликт вызывает сбои в операционной системе.