НАВЕРХ
#Наука #Техника #Космос #Интернет #Софт #Мистика #Гаджеты #Умный дом

Смартфоны Samsung поразила неизвестная «болезнь»

Источник:
Mydrivers
776 0
Фото: Janitors / Attribution License

Значительное количество пользователей смартфонов Samsung принялись жаловаться в соцсетях на внезапно возникшие проблемы.

Гаджеты южнокорейской компании постоянно перезагружаются, отображают черный экран, искажают символы. Проблемы встречаются на аппаратах Samsung Galaxy S и Galaxy A, а также Galaxy S8, S9, S10. Линейка смартфонов Galaxy Note работает без нареканий.

Пользователям рекомендуется как можно скорее отключить автоматические обновления, если с вашим телефоном все в порядке, после чего выполнить резервное копирование данных на всякий случай.

По предварительным данным, смартфоны «заболели» из-за неправильного обновления календаря, в результате чего система начала неверно рассчитывать время. Конфликт вызывает сбои в операционной системе.

Еще по теме
Xiaomi выпустила большой телевизор по цене смартфона
Совершенно новая функция появилась в WhatsApp
Эксперт рассказала о вредном излучении от смартфонов
Motorola выпустит новую версию легендарной «раскладушки»
смотреть все
Технологии #Гаджеты
КАРТИНА ДНЯ
•
Коронавирусом за сутки заразились 9434 россиянина
•
Бразилия обогнала Россию по числу зараженных коронавирусом
•
Смартфоны Samsung поразила неизвестная «болезнь»
•
Загадка появления жизни на Земле получила объяснение
Подробности
•
Миф об экраноплане: есть ли будущее у «Каспийского монстра»
•
Самолеты Путина и Трампа: как устроены летающие резиденции
•
Нарушители заплатят больше: что изменилось в ОСАГО
•
Байкальский турбизнес: надежда на исторический иммунитет
Как это работает
•
Корейка, шейка или окорок: как выбрать мясо для шашлыка
•
Найти воду: какую скважину бурить на даче?
•
Жужжащая смерть: чем опасен укус шершня?
•
Как рождаются ураганы и смерчи
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Число заболевших COVID-19 в Омской области выросло еще больше
Сибирь 23.05.2020 13:31
Подросток погиб в ДТП с пьяным водителем в Новосибирской области
Сибирь 23.05.2020 12:52
Алтай показал рекордный прирост больных COVID-19
Сибирь 22.05.2020 20:57
Видео о стрижке травы ножницами в Новосибирске оказалось постановкой
Сибирь 22.05.2020 20:30
Самое популярное
Самая красивая женщина в мире примерила «детский» купальник
10324
Сотрудники красноярского ресторана разделись из-за кризиса
7018
Томичи выполнили два из трех условий выхода из режима самоизоляции
5144
Смартфону OnePlus 8 Pro отключат «камеру-рентген»
4333
Обсуждение (0)
Кинотеатр Wink
Вся коллекция
КАРТИНА ДНЯ
•
Коронавирусом за сутки заразились 9434 россиянина
•
Бразилия обогнала Россию по числу зараженных коронавирусом
•
Смартфоны Samsung поразила неизвестная «болезнь»
•
Загадка появления жизни на Земле получила объяснение
Как это работает
•
Корейка, шейка или окорок: как выбрать мясо для шашлыка
•
Найти воду: какую скважину бурить на даче?
•
Жужжащая смерть: чем опасен укус шершня?
•
Как рождаются ураганы и смерчи
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Как настроить пульт Ростелекома
•
Домашний медиасервер: как соединить компьютер с телевизором
•
Стены и соседи: что создает помехи для Wi-Fi?
•
USB OTG в смартфоне: зачем нужно и как использовать?
•
Интерактивный помощник для дистанционных уроков появился в России
•
Платить телефоном: как работает технология NFC?
Мультимедиа
•
Виртуальная Монстрация-2020: почти как настоящая
•
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Из чего состоят звезды. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
Придуман план восстановления российской экономики
97
Пресс-секретаря Госдепа призвали подучить историю России
68
Трамп заявил о выходе США из Договора по открытому небу
57
Трамп поставил ВОЗ ультиматум
37
Парад и голосование по Конституции предложили провести 24 июня
33