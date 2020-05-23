Новый проект «На дачу» стартует на Первом канале

Новый проект «На даче» с компании известных ведущий расскажет зрителям о досуге в загородных домах, о работе и хозяйстве, и о хитростях, которые улучшая быт на даче. Проект стартует на Первом канале в субботу, 23 мая, сообщила пресс-служба телеканала.

В первом выпуске, который выйдет 23 мая в 13.40, вести программу будет дизайнер проекте Наташа Барбье. Она пройдется по дачным участкам своих телеколлег. Барбье поможет Розе Сябитовой разбить настоящий японский сад, для Татьяны Веденеевой построит патио с мангалом, Елене Прокловой возведет теплицу и даст важные советы по ландшафтному дизайну, Александру Гордону создаст необычные клумбы, а для Елены Валюшкиной полностью переделает сад на участке.

Во втором выпуске, который выйдет 24 мая в 13.40, вести «Дачу» будет Лариса Гузеева. Она навестит семью из 13 человек, которая самоизолировалась на даче. На участке в 13 соток собралось несколько поколений: мама, папа, три дочери с мужьями и пятеро детей. И зачастую между ними случаются ссоры.

Гузеева поговорит с каждым, постарается всех помирить и занять детей, а также польет цветы, загонит гусей, приготовит на обед три блюда и банановый десерт и соберет всю семью за одним столом.