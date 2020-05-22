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Теннисистка стала самой высокооплачиваемой спортсменкой

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Peter Menzel / CC BY-SA 2.0

Японская теннисистка Наоми Осака за год заработала более 37 миллионов долларов и стала самой высокооплачиваемой спортсменкой в мире.

Спортсменка побила предыдущий мировой рекорд, установленный теннисисткой Марией Шараповой в 2015 году. Россиянка тогда заработала более 29 миллионов долларов, пишет журнал Forbes.

При этом последние четыре года на первом месте в рейтинге самых высокооплачиваемых спортсменок находилась американка Серена Уильямс. Ее доход без учета налогов в разное время составлял от 18 до 29 миллионов долларов.

При этом женщины-спортсменки проигрывают мужчинам — в рейтинге 100 самых высокооплачиваемых спортсменов обоих полов Осака заняла только 29 место, а Серена Уильямс находится на 33-ей позиции.

22-летняя Наоми Осака является победительницей двух турниров Большого шлема (US Open 2018 и Australian Open 2019), а также пяти турниров WTA.

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