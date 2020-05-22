Алтай показал рекордный прирост больных COVID-19

Сразу 74 новых пациентов с коронавирусом выявили в Барнауле за сутки. Это наибольший показатель с момента начала эпидемии.

Кроме того, уточняет оперштаб региона, за прошедшие сутки зафиксирован еще один случай смерти пациента, инфицированного коронавирусом. В настоящий момент в крае смертельных случаев 10, при этом в семи из них причиной смерти явилось тяжелое течение коронавирусной инфекции.

По двум проводятся паталогоанатомические исследования, в одном случае установлено, что коронавирусная инфекция не являлась непосредственной причиной смерти. В то же время не уточняется остался бы этот человек жив, если бы не заболел.

Минздрав края уточняет, что все умершие с ковидом имели ряд тяжелых соматических заболеваний, поэтому паталогоанатомические исследования занимают определенный промежуток времени и только по конечным результатам устанавливается непосредственная причина смерти.

По данным Оперативного штаба региона, в Алтайском крае общее число заболевших коронавирусной инфекцией составило 1185 человек, в том числе 144 ребенка. Выздоровели 605 человек, среди них 69 детей.