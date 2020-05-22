СК опубликовало видео задержания красноярского депутата за взятку

Следователи задержали депутата Красноярского городского совета депутатов Ивана Азаренко, он обвиняется в посредничестве при получении взятки, сообщает СК РФ.

По данным следствия, в июне 2019 года замруководителя департамента муниципального имущества и земельных отношений администрации Красноярска Ирина Тюрина (она заключена под стражу по ряду эпизодов взятничества) получила от неустановленного представителя ООО «КРОНА» через посредников — депутата горсовета Красноярска Ивана Азаренко, а также двух жителей Красноярска частями взятку в размере 3 миллионов рублей.

Взятку ей дали за обеспечение победы ООО «КРОНА» в аукционе на право заключения договора аренды пяти нежилых зданий, расположенных в Красноярске и заключения договора аренды указанных зданий между компанией и департаментом муниципального имущества и земельных отношений администрации города.

Следователь возбудил в отношении Азаренко уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве). По месту его жительства и рабочем кабинете проведены обыски и изъяты предметы и документы.

Следствие выйдет в суд с ходатайством об избрании в отношении Азаренко меры пресечения в виде заключения под стражу.