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СК опубликовало видео задержания красноярского депутата за взятку

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © СК РФ

Следователи задержали депутата Красноярского городского совета депутатов Ивана Азаренко, он обвиняется в посредничестве при получении взятки, сообщает СК РФ.

По данным следствия, в июне 2019 года замруководителя департамента муниципального имущества и земельных отношений администрации Красноярска Ирина Тюрина (она заключена под стражу по ряду эпизодов взятничества) получила от неустановленного представителя ООО «КРОНА» через посредников — депутата горсовета Красноярска Ивана Азаренко, а также двух жителей Красноярска частями взятку в размере 3 миллионов рублей.


Взятку ей дали за обеспечение победы ООО «КРОНА» в аукционе на право заключения договора аренды пяти нежилых зданий, расположенных в Красноярске и заключения договора аренды указанных зданий между компанией и департаментом муниципального имущества и земельных отношений администрации города.

Следователь возбудил в отношении Азаренко уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве). По месту его жительства и рабочем кабинете проведены обыски и изъяты предметы и документы.

Следствие выйдет в суд с ходатайством об избрании в отношении Азаренко меры пресечения в виде заключения под стражу.


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Иркут 69

Если я ничего не путаю, то это БОЕВОЙ орден и награждается им тот, кто непосредственно и лично участвовал...

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Вот клоун неугомонный.... 😀Не берут его годы.

Иркут 69

А почему он не лечится у себя в Ичкерии? Помнится, совсем недавно он оттоптался на местных врачах. Боится...

Uynachalnica

Заслужил! Столько золотого шитья и лейблов на форму придумал, что Зайцев в сторонке нервно курит!

Uynachalnica

Ничего, зато цены сейчас подскочат не догонишь!