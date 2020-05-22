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Силовики задержали призывавшего к беспорядкам блогера. ВИДЕО

Источник:
Sibnet.ru
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Блогера из Забайкалья, призывавшего не соблюдать ограничительные меры, связанные с режимом самоизоляции, и к массовым беспорядкам, задержали сотрудники правоохранительных органов, сообщила пресс-служба краевого ГУ МВД.

В ходе мониторинга Сети сотрудники полиции обнаружили видео, опубликованное на общедоступном аккаунте в одной из социальной сетей. Видеозапись содержала призывы не соблюдать режим самоизоляции, а также к массовым беспорядкам, с применением насилия в отношении представителей власти.

В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции установлено, что данную запись разместил 42-летний житель Читы. По информации местных СМИ, это известный в крае блогер.

Следственные органы возбудили уголовное дело по части 3 статьи 212 УК РФ (призывы к массовым беспорядкам). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

По месту его жительства подозреваемого проведен обыск, изъяты ноутбук, жесткие диски, флеш-носители, веб- и видеокамера. Расследование уголовного дела продолжается.

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