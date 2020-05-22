Путин предсказал вторую волну коронавируса

Россия столкнется с угрозой второй волны коронавируса осенью этого года, заявил Владимир Путин на совещании по санитарно-эпидемиологической обстановке в стране.

«Нам нужно думать о том, о чем говорят специалисты и здесь присутствующие, и их коллеги за рубежом, — о том, что может быть еще и другая волна, которая возможна где-то осенью, конец октября — ноябрь», — сказал Путин.

Президент подчеркнул, что сегодня ситуация с коронавирусом в России в целом стабилизируется, началось постепенное снижение новых случаев. Однако пока это неустойчивая динамика, отметил глава государства.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что распространение коронавируса в России вышло на плато. По ее словам, ученые говорят о стабилизации ситуации и четкой тенденции к снижению.

Общее число инфицированных в России 22 мая достигло 326 448, из них 3249 умерли, 99 825 человек поправились. За последние сутки медики выявили 8894 случая COVID-19, скончались 150 человек, выздоровели 7144.