НАВЕРХ

Самую большую квартиру в новостройке нашли в Сибири

Источник:
Sibnet.ru
329 0
Фото: © самая большая квартира в ЖК «Эко-квартал Flora&Fauna»

Самая большая квартира в новостройке в Сибири оказалась в Новосибирске, ее площадь составляет 270 квадратных метров, а стоимость — 32 миллиона рублей, сообщает Циан.

Эксперты Циан составили рейтинг, в котором приняли участие исключительно новостройки, находящиеся в стадии строительства — объекты с оформленным разрешением на ввод в эксплуатацию не учитывались. Во многих регионах СФО максимум в строящихся домах колеблется вокруг отметки в 100 «квадратов». 

При этом ровно в половине субъектов показатель превышает 150 квадратных метров. Это Омская область, Алтайский край, Красноярский край, Иркутская и Новосибирская области.

Лидером стала Новосибирская область, где максимальная отметка в строящихся домах вплотную приближается к тремстам «квадратам». Квартира площадью 270,6 квадратных метров продается в Эко-квартале Flora&Fauna в Заельцовском районе Новосибирска. Дом уже почти готов, он ожидает получения разрешения на ввод в эксплуатацию. Данный лот также является и самым дорогим в топ-5: он оценивается в 32 миллионов рублей.

«Серебро» получила Иркутская область благодаря квартире площадью 222,51 квадратнх метров. Это единственный регион в пятерке, где наиболее просторный лот расположен за пределами административного центра: жилой комплекс «V квартал» возводится в городе Шелехов примерно в 15 километрах от центра Иркутска. 

Самая большая квартира находится на втором этаже, в ее состав входит внушительных размеров терраса площадью свыше 100 «квадратов». Также стоит отметить, что это самый доступный объект в топ-5, который обойдется покупателю в 6,32 миллионов рублей.

Самый большой лот в строящихся домах Красноярского края— пентхаус площадью 205,7 квадратных метров. Он занимает половину последнего 18 этажа. За счет расположения на границе лесопарковой зоны из окон и с небольшой террасы открываются виды на зелень. Стоимость лота — 10,22 миллионов рублей.

Еще по теме
Решетников назвал срок восстановления российской экономики
Опубликован рейтинг богатейших российских наследников
Запущен сервис по оформлению выплат на детей от 3 до 7 лет
Мошенники придумали новый способ вывода денег с карт
смотреть все
Сибирь #Деньги
КАРТИНА ДНЯ
•
Белый дом анонсировал важные переговоры с Россией
•
Попова назвала первых кандидатов на вакцинацию от коронавируса
•
Власти задумались о переносе запуска 5G в России
•
Жириновский призвал продать «мумию» Ленина
Подробности
•
Самолеты Путина и Трампа: как устроены летающие резиденции
•
Байкальский турбизнес: надежда на исторический иммунитет
•
Рост только начинается: что случилось с ценами на продукты
•
Наступает аномальная жара: почему климат взбесился?
Как это работает
•
Ладонь и угли: готовим стейк из говядины
•
Пиксели и кристаллы: чем отличаются матрицы мониторов
•
Микрофибра и целлюлоза: зачем нужны разные тряпки?
•
Найти воду: какую скважину бурить на даче?
КУЛЬТГИД
Фильм дня: «Револьвер»
22.05.2020 05:14
«Противостояние»: как Стивен Кинг предсказал пандемию
21.05.2020 01:28
Самые красивые птицы Сибири. ФОТО
02.11.2019 06:52
ЕВС сообщил подробности проведения Евровидения в 2021 году
20.05.2020 10:23
Самое популярное
Носки и уровень: как хозяйки «убивают» стиральные машины
65460
Сотрудники красноярского ресторана разделись из-за кризиса
6438
Томичи выполнили два из трех условий выхода из режима самоизоляции
5036
Смартфону OnePlus 8 Pro отключат «камеру-рентген»
4212
Обсуждение (0)
Кинотеатр Wink
Вся коллекция
КАРТИНА ДНЯ
•
Белый дом анонсировал важные переговоры с Россией
•
Попова назвала первых кандидатов на вакцинацию от коронавируса
•
Власти задумались о переносе запуска 5G в России
•
Жириновский призвал продать «мумию» Ленина
Подробности
•
Самолеты Путина и Трампа: как устроены летающие резиденции
•
Байкальский турбизнес: надежда на исторический иммунитет
•
Рост только начинается: что случилось с ценами на продукты
•
Наступает аномальная жара: почему климат взбесился?
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Как настроить пульт Ростелекома
•
Домашний медиасервер: как соединить компьютер с телевизором
•
Стены и соседи: что создает помехи для Wi-Fi?
•
USB OTG в смартфоне: зачем нужно и как использовать?
•
Интерактивный помощник для дистанционных уроков появился в России
•
Платить телефоном: как работает технология NFC?
Мультимедиа
•
Виртуальная Монстрация-2020: почти как настоящая
•
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Из чего состоят звезды. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Sibnet.Ru
Топ комментариев

Иркут 69

Если я ничего не путаю, то это БОЕВОЙ орден и награждается им тот, кто непосредственно и лично участвовал...

Иркут 69

Вот клоун неугомонный.... 😀Не берут его годы.

Иркут 69

А почему он не лечится у себя в Ичкерии? Помнится, совсем недавно он оттоптался на местных врачах. Боится...

Uynachalnica

Заслужил! Столько золотого шитья и лейблов на форму придумал, что Зайцев в сторонке нервно курит!

Uynachalnica

Ничего, зато цены сейчас подскочат не догонишь!