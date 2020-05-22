Самую большую квартиру в новостройке нашли в Сибири

Самая большая квартира в новостройке в Сибири оказалась в Новосибирске, ее площадь составляет 270 квадратных метров, а стоимость — 32 миллиона рублей, сообщает Циан.

Эксперты Циан составили рейтинг, в котором приняли участие исключительно новостройки, находящиеся в стадии строительства — объекты с оформленным разрешением на ввод в эксплуатацию не учитывались. Во многих регионах СФО максимум в строящихся домах колеблется вокруг отметки в 100 «квадратов».

При этом ровно в половине субъектов показатель превышает 150 квадратных метров. Это Омская область, Алтайский край, Красноярский край, Иркутская и Новосибирская области.

Лидером стала Новосибирская область, где максимальная отметка в строящихся домах вплотную приближается к тремстам «квадратам». Квартира площадью 270,6 квадратных метров продается в Эко-квартале Flora&Fauna в Заельцовском районе Новосибирска. Дом уже почти готов, он ожидает получения разрешения на ввод в эксплуатацию. Данный лот также является и самым дорогим в топ-5: он оценивается в 32 миллионов рублей.

«Серебро» получила Иркутская область благодаря квартире площадью 222,51 квадратнх метров. Это единственный регион в пятерке, где наиболее просторный лот расположен за пределами административного центра: жилой комплекс «V квартал» возводится в городе Шелехов примерно в 15 километрах от центра Иркутска.

Самая большая квартира находится на втором этаже, в ее состав входит внушительных размеров терраса площадью свыше 100 «квадратов». Также стоит отметить, что это самый доступный объект в топ-5, который обойдется покупателю в 6,32 миллионов рублей.

Самый большой лот в строящихся домах Красноярского края— пентхаус площадью 205,7 квадратных метров. Он занимает половину последнего 18 этажа. За счет расположения на границе лесопарковой зоны из окон и с небольшой террасы открываются виды на зелень. Стоимость лота — 10,22 миллионов рублей.