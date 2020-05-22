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Российский пилот Сироткин заявил о шансе на место в «Рено»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: A.Savin (Wikimedia Commons · WikiPhotoSpace) / FAL

Российский гонщик Сергей Сироткин оценил шансы вернуться в «Формулу-1», попав в команду «Рено» в 2021 году, об этом он рассказал в Instsgram.

«Есть ли вариант побороться за место в "Рено" в 2021 году? Меня тоже этот вопрос волнует, даже больше, чем вас всех. Шанс есть, боремся», — сказал Сироткин в прямом эфире в Instagram «Сочи Автодрома».

Место боевого пилота во французской команде оказалось вакантным, так как австралиец Даниэль Риккьярдо в следующем году перейдет в «Макларен». Вторым пилотом является француз Эстебан Окон.

24-летний Сироткин в 2018 году был боевым пилотом команды «Уильямс». В разное время он являлся тест-пилотом «Заубера», «Рено» и «Макларена», сейчас — пилот программы развития российского автоспорта SMP Racing.

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