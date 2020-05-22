Актеры «Игры престолов» вновь снимутся вместе

Питер Динклэйдж, сыгравший в «Игре престолов» Тириона Ланнистера и Джейсон Момоа (кхал Дрого) сыграют в приключенческой комедии о вампирах «Хороший, плохой, неживой».

По сюжету фильма, Ван Хельсинг (Динклэйдж), последний представитель знаменитой семьи охотников на вампиров. Но вместо охоты заключает сделку с вампиром (Момоа), поклявшегося больше не убивать, пишет Peopletalk.

Герои вместе путешествуют по миру и в каждом городе проворачивают одну и ту же аферу – охотник «убивает» злого вампира и получает вознаграждение. Но все меняется, когда за голову вампира назначают награду – теперь его пытаются убить все вокруг.

Ранее американский писатель Джордж Мартин, по книгам которого был снят культовый сериал «Игра престолов» отказался работать над сценарием нового приквела до тех пор, пока не закончит книгу «Ветра зимы».