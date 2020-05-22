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Актеры «Игры престолов» вновь снимутся вместе

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из официального трейлера восьмого сезона «Игры престолов» на канале Amediateka на YouTube

Питер Динклэйдж, сыгравший в «Игре престолов» Тириона Ланнистера и Джейсон Момоа (кхал Дрого) сыграют в приключенческой комедии о вампирах «Хороший, плохой, неживой».

По сюжету фильма, Ван Хельсинг (Динклэйдж), последний представитель знаменитой семьи охотников на вампиров. Но вместо охоты заключает сделку с вампиром (Момоа), поклявшегося больше не убивать, пишет Peopletalk.

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Герои вместе путешествуют по миру и в каждом городе проворачивают одну и ту же аферу – охотник «убивает» злого вампира и получает вознаграждение. Но все меняется, когда за голову вампира назначают награду – теперь его пытаются убить все вокруг.

Ранее американский писатель Джордж Мартин, по книгам которого был снят культовый сериал «Игра престолов» отказался работать над сценарием нового приквела до тех пор, пока не закончит книгу «Ветра зимы».

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Иркут 69

Если я ничего не путаю, то это БОЕВОЙ орден и награждается им тот, кто непосредственно и лично участвовал...

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Вот клоун неугомонный.... 😀Не берут его годы.

Иркут 69

А почему он не лечится у себя в Ичкерии? Помнится, совсем недавно он оттоптался на местных врачах. Боится...

Uynachalnica

Заслужил! Столько золотого шитья и лейблов на форму придумал, что Зайцев в сторонке нервно курит!

Uynachalnica

Ничего, зато цены сейчас подскочат не догонишь!