Власти задумались о переносе запуска 5G в России

Коммерческий запуск сетей связи пятого поколения (5G) в России могу перенести, чтобы сэкономить 1,5 миллиарда рублей и направить их на другие цели, сообщили в письме Минкомсвязи РФ в Аналитический центр при правительстве и АНО «Цифровая экономика».

В 2020 году должны были начаться работу по расчистке частот для строительства необходимой для 5G инфраструктуры. Это обошлось бы для бюджета в 1,5 миллиарда рублей. Минкомсвязи предлагает направить эти деньги на другие цели, пишут «Известия» со ссылкой на документ.

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Большую часть этих средств могут направить в резервный фонд правительства. А около 500 миллионов рублей перенаправят на финансирование доступа малых городов ко второму мультиплексу цифрового ТВ.

Таким образом, в 2020 году сети связи пятого поколения могут остаться без государственного финансирования. Это значительно отодвинет сроки внедрения 5G в стране, считают эксперты.

Из обращения Минкомсвязи также следует, что в 2020 году федеральный проект «Информационная инфраструктура» нацпрограммы «Цифровая экономика» совокупно может недосчитаться 8,8 миллиарда рублей госфинансирования.