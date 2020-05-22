Три больных COVID-19 умерли в Забайкалье за день

Сразу три человека с COVID-19 умерли в Забайкалье за минувшие сутки в моногоспитале Читы. Заболевание у пациентов протекало в тяжелой форме и было отягощено различными заболеваниями — онкологией и сахарным диабетом, сообщила пресс-служба регионального правительства.

По данным на пятницу, 22 мая, в регионе зарегистрировано 727 лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19, десять летальных случаев. Из числа заболевших 108 детей. Врачи вылечили 341 человека, 10 пациентов находятся в тяжелом состоянии, из них трое на ИВЛ, еще 22 на кислородной поддержке.

#Наука Российская вакцина от COVID-19 показала эффективность на людях

Заболевания зарегистрированы в Чите и в 23 районах края: Акшинском, Борзинском, Газимуро-Заводском, Забайкальском, Карымском, Краснокаменском, Могочинском, Нерчинском, Оловяннинском, Ононском, Петровск-Забайкальском, Тунгокоченском, Улетовском, Читинском, Чернышевском, Шилкинском, Агинском, Могойтуйском, Красночикойском, Хилокском, Сретенском, Дульдургинском, Шелопугинском.

Для оперативного выявления возможного круга контактных лиц заболевшего человека в общественных местах в Забайкалье введены цифровые пропуска. Система позволяет сопоставить маршруты передвижения.