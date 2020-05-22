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Три больных COVID-19 умерли в Забайкалье за день

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба Минобороны РФ

Сразу три человека с COVID-19 умерли в Забайкалье за минувшие сутки в моногоспитале Читы. Заболевание у пациентов протекало в тяжелой форме и было отягощено различными заболеваниями — онкологией и сахарным диабетом, сообщила пресс-служба регионального правительства.

По данным на пятницу, 22 мая, в регионе зарегистрировано 727 лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19, десять летальных случаев. Из числа заболевших 108 детей. Врачи вылечили 341 человека, 10 пациентов находятся в тяжелом состоянии, из них трое на ИВЛ, еще 22 на кислородной поддержке.

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Заболевания зарегистрированы в Чите и в 23 районах края: Акшинском, Борзинском, Газимуро-Заводском, Забайкальском, Карымском, Краснокаменском, Могочинском, Нерчинском, Оловяннинском, Ононском, Петровск-Забайкальском, Тунгокоченском, Улетовском, Читинском, Чернышевском, Шилкинском, Агинском, Могойтуйском, Красночикойском, Хилокском, Сретенском, Дульдургинском, Шелопугинском.

Для оперативного выявления возможного круга контактных лиц заболевшего человека в общественных местах в Забайкалье введены цифровые пропуска. Система позволяет сопоставить маршруты передвижения.

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Топ комментариев

Иркут 69

О какой грусти вы тут талдычите, дамочка? Абсолютно вас не понять.

Иркут 69

А почему он не лечится у себя в Ичкерии? Помнится, совсем недавно он оттоптался на местных врачах. Боится...

Иркут 69

Так давно бы настрочили бы бамажку в ФСБ, МВД и СКР.... чего теряетесь то? Доносы это ваша стезя.

Удавиков

Пиарятся на пустом месте, лишь бы фамилия мелькала в новостях прессы.

Alhazred

Все это влажные мечты Пиндостана)))