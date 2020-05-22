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Пьяный угонщик столкнулся с поездом под Новосибирском

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © УТ МВД по СФО

Пьяный угонщик на УАЗе выехал на железнодорожные пути и столкнулся с подвижным составом, сообщает УТ МВД п Сибирскому федеральному округу.

Ночью на перегоне станций Сокур-Жеребцово водитель УАЗа выехал на участок железнодорожного пути необорудованный автомобильным переездом. Машинист применил экстренное торможение, но избежать аварии не удалось. В результате столкновения никто из граждан, управляющих транспортным средством, не пострадал.

Пьяный водитель – 18-летний летний житель Мошково, во время рабочей смены на ремонтной станции угнал автомобиль, чтобы покататься по поселку.

В результате совершенного происшествия сотрудники государственной автоинспекции составили административный протокол по статье 12.8 (управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, передача управления транспортным средством) КоАП. Санкция статьи предусматривает лишения права управления сроком от 1,5 до 2 лет и штрафом 30 тысяч рублей. 

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения).

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